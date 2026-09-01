Al via i lavori di riqualificazione dei viadotti sulla statale 292 - Notizie

Al via i lavori di ripristino dei viadotti "Rio Filigosa", "Rio Chercu" e "Rio Coalaros", lungo la strada statale 292 "Nord Occidentale Sarda", nel tratto compreso tra il km 32,035 e il km 34,672. Anas ha infatti consegnato all'impresa esecutrice i lavori del primo stralcio degli interventi di rinforzo strutturale delle tre opere situate nel comune di Monteleone Rocca Doria, che saranno avviati nei prossimi giorni. L'intervento, del valore di 2,7 milioni di euro, è finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e di operatività strutturale dei pulvini dei tre viadotti, con l'obiettivo di consentire il progressivo superamento delle attuali limitazioni alla circolazione.Le opere sono state presentate nella sede Anas di Sassari alla presenza dei sindaci di Monteleone Rocca Doria, Mara, Romana e Padria. Le prime lavorazioni saranno dedicate alla messa in sicurezza delle opere e consentiranno, già nelle fasi iniziali del cantiere, di ripristinare la transitabilità su una corsia a senso unico alternato, innalzando il limite di massa dei veicoli ammessi al transito fino a 44 tonnellate. L'intervento avrà una durata di dieci mesi. Al termine dei lavori, i pulvini dei tre viadotti (gli elementi strutturali di sostegno posti sulla sommità delle pile) saranno riportati a condizioni di piena sicurezza, consentendo il transito dei veicoli sui viadotti fino a 44 tonnellate.Attualmente, nel tratto compreso tra il km 31,335 e il km 35,372, è in vigore il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate. La circolazione è consentita su una sola corsia centrale, a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limite di velocità di 40 km/h, divieto di sorpasso e restringimento della carreggiata.L'intervento consentirà quindi di migliorare progressivamente le condizioni complessive di circolazione lungo la strada statale 292 "Nord...

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