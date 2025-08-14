Morti due neonati prematuri in ospedale a Bolzano

(Adnkronos) - Due neonati prematuri sono morti in terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano. Sui casi la direzione ospedaliera terrà un momento incontro con la stampa alle ore 14.30. Da quanto riportano i media locali l'ipotesi è che i piccoli siano stati contagiati da un batterio.

