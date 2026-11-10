(Adnkronos) - Toukie Smith, ex top model statunitense degli anni Settanta e attrice nota al pubblico televisivo per il ruolo di Eva Rawley nella sitcom della '227', è morta all'età di 74 anni mercoledì 4 novembre in un ospedale di New York, dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla. A darne notizia sono stati i figli gemelli, Airyn e Julian, avuti con l'attore Robert De Niro, che hanno ricordato la sua lotta definendola "lunga e coraggiosa".

Nata a Philadelphia il 25 settembre 1952 con il nome di Doris Smith, aveva ricevuto il soprannome Toukie dalla nonna, ispirato a un disco per bambini che raccontava la storia di un piccolo camion dei pompieri rosso, descritto come pieno di energia. Dopo aver frequentato il Fashion Institute of Technology, Smith aveva iniziato la carriera nella moda nel 1972, diventando in breve tempo uno dei volti più riconoscibili del panorama internazionale. Aveva sfilato e posato per importanti nomi della moda, tra cui Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake e Patrick Kelly, oltre a collaborare con il fratello Willi Smith, celebre stilista scomparso nel 1987 a soli 39 anni per complicazioni legate all'Aids. Il suo volto era stato immortalato anche dagli illustratori Alvaro e Antonio Lopez e dai fotografi Jean-Paul Goude e Guy Bourdin. Nel corso della carriera aveva partecipato a una campagna pubblicitaria per Yves Saint Laurent ed era apparsa sulle pagine di riviste internazionali come 'Vogue', 'Ebony', 'Cosmopolitan', 'Redbook' e ìSeventeen'. Nel 1978 Bloomingdale's l'aveva nominata modella dell'anno.

Abbandonata la passerella nei primi anni Ottanta, Smith aveva intrapreso un percorso nel mondo della recitazione. Tra il 1987 e il 1988 era apparsa in tre episodi della quarta stagione di 'Miami Vice', interpretando Angie, assistente della cantante pop Caitlin Davies, interpretata da Sheena Easton, e moglie del detective Sonny Crockett, personaggio di Don Johnson Nel 1989 era entrata nel cast della sitcom '227', accanto a Marla Gibbs, nel ruolo di Eva Rawley, un'artista che si trasferisce nel palazzo Lexington Place. Il personaggio, presente nelle ultime due stagioni della serie fino alla conclusione nel maggio 1990, arrivava anche a occuparsi della gestione dell'edificio. La sua filmografia comprende inoltre 'Talkin' Dirty After Dark' (1991), 'Così mi piace' (1994), 'A casa di Joe' e 'Uno sguardo dal cielo', entrambi usciti nel 1996. Negli anni Novanta aveva anche gestito un ristorante che portava il suo nome, situato in West Houston Street, a New York. Sul piano privato, Smith era stata legata a Robert De Niro dal 1988 al 1996. Dalla loro relazione erano nati due gemelli, Airyn e Julian, concepiti attraverso la fecondazione in vitro e venuti alla luce grazie a una madre surrogata. (di Paolo Martini)