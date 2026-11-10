Audizione dell’Istituto nazionale tributaristi (Int) davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e depositata un’articolata memoria, sul ddl AC 3174-bis Legge di Bilancio per l’anno 2027. Parere sul ddl positivo relativamente all’attenzione agli equilibri di bilancio perseguita dal Governo e in particolare dal MEF, con la certezza che nel 2027 si uscirà dalla procedura di infrazione dell’UE, per lo sforamento dei limiti di indebitamento del 3%, ma la limitazione delle risorse finanziarie utilizzabili va a detrimento dell’efficacia di molti interventi, che rivestono carattere una tantum anziché avere un effetto strutturale. Ampi gli spazi di discussione, ma scarsi margini di modifica, in audizione il vice presidente Salvatore Cuomo, ha evidenziato aspetti condivisibili come la cedolare secca estesa alla locazione di alcuni immobili commerciali e l’esenzione della tassa automobilistica per talune tipologie di veicoli resa strutturale, alcune negatività e proposto modifiche e implementazioni, in particolare in tema di regime forfettario, tutela del professionista in malattia e auspicato l’abrogazione di alcune norme quali la ritenuta d’acconto sulle transazioni B2B e il limite di reddito relativo al lavoro dipendente o all’assegno pensionistico, per l’accesso al regime forfettario.

Nel corso del dibattito da più parti è stata stigmatizzata chiedendone la cancellazione la modifica temporale all’utilizzo dei crediti da super bonus, la posizione dell’Int pur critica sul cambio delle regole, tiene ben presente le necessità finanziarie che hanno portato a tale decisione da parte del Governo, per cui, tenuto conto delle sollecitazione giunte dalla stessa Commissione Bilancio, si proporrà una modifica che tenga conto delle attività svolte dai possessori di tali crediti e per altri soggetti economici la scelta potrebbe diventare opzionale tra l’attuale utilizzo o quello legato ad un maggior lasso di tempo.

Approfondimenti e motivazioni sono contenuti nella memoria depositata in Commissione a firma del presidente Riccardo Alemanno, coadiuvato nella scritturazione dallo stesso Cuomo, nonché dal Centro Studi in particolare dal tributarista Davide Scandaletti e dal Coordinamento Giovani tributaristi. L’Int ha peraltro posto l’attenzione su vari punti, di cui si evidenziano: tutela professionisti in malattia con la richiesta di ampliamento a tutti professionisti ad oggi limitata solo a quelli del settore ordinistico, l’abrogazione della ritenuta d’acconto sulle transazioni B2B sostituendola con la modifica degli acconti d’imposta eventualmente anche di carattere temporale, interventi sul regime forfettario proponendo, al fine dei redditi, la fuoriuscita sempre dall’anno successivo e sui redditi eccedenti applicare un’ imposta sostituiva del 43%, pari all’aliquota Irpef applicabile alle eccedenze di reddito. Presentate anche proposte per i giovani e le famiglie, nonché evidenziata la necessità di estendere alcune funzioni ai tributaristi qualificati ex Lege 4/20213, oggi già esercitate dai tributaristi iscritti ai ruoli periti ed esperti in tributi, sospesi al 30/09/1993.

A seguire alcuni interventi e richieste. Art. 5 modifiche al regime della cosiddetta 'cedolare secca': estensione da noi richiesta anche nei precedenti anni per favorire i contratti di locazione di tipo commerciale, ora prevista per il solo 2027 con la limitazione ai soli immobili di categoria C. 1 di superficie fino a 200 mq, si auspica che sia solo l’inizio di tale intervento per poi estenderlo a qualsiasi immobile adibito all’esercizio di attività professionale e comprendere come conduttori anche gli enti del Terzo settore, mantenendo il limite dei 200 mq per i soli immobili adibiti ad attività di impresa e professionale.

Art. 9 comma 1 Rimodulazione Irpef per il solo 2027 (Art. 9): viene innalzata da 50.000 a 55.000 euro la soglia massima del secondo scaglione al 33%, apprezzabile intervento ancorché ridotto rispetto alle aspettative e limitato all’anno d’imposta 2027, si comprendono i vincoli e i limiti finanziari che attanagliano la Legge di Bilancio, ma si auspica che tale misura possa quanto prima diventare strutturale.

Art. 9 commi 2 e 3 interventi sul Regime forfettario: il limite di ricavi/compensi per l'accesso al regime forfettario passa da 85.000 euro a 100.000 euro (esclusione diretta a quota 115.000 euro), già in precedenti occasioni di dibattiti si era accolto con favore l’annuncio di tale intervento, pur evidenziando che l’applicazione del regime ordinario Iva sull’incremento di compensi o ricavi crea complicazioni in termini di adempimenti tributari e contabili, si comprende che ciò dipende dalle indicazioni normative dell’Unione europea e pertanto si auspica la richiesta da parte del Governo e del Parlamento dell’innalzamento della deroga per l’esenzione Iva dagli 85.000 ai 100.000 euro. Sul Regime forfettario si propone una ulteriore modifica circa la fuoriuscita dal regime non nell’anno corrente ma da quello successivo, lasciando ferma ai fini Iva la soglia di esenzione a 85.000 euro fintanto che l’UE non conceda la possibilità di innalzare anch’essa a 100.000 euro.

Art. 35 ritenuta d’acconto nelle transazioni B2B: incrementata all’1% per il 2028 e al 2% dal 2029, su tale intervento, sicuramente necessario per esigenze finanziarie dello Stato, già per la precedente Legge di Bilancio avevamo evidenziato le alte criticità. L’applicazione di una ritenuta d’acconto generalizzata sulle transazioni commerciali comporterebbe un aggravio gestionale, con maggiori rischi di errori e conseguenti sanzioni, nonché un drenaggio della liquidità aziendale, costi aggiuntivi a quelli che le imprese già sostengono. Si auspica che in luogo di tale intervento, si utilizzi un sistema di acconto di imposta attraverso altri strumenti meno invasivi, come ad esempio l’acconto sulle imposte derivanti da dichiarazione dei redditi. Tale auspicio è indicato unicamente poiché si comprendono le esigenze di bilancio; infatti la soluzione per evitare ulteriori aggravi gestionali e di costi alle imprese sarebbe unicamente l’abrogazione di tale norma.

Artt. 36 e 37 Misure di contrasto alle indebite compensazioni/modifiche all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta: l’abbassamento della soglia per il blocco delle compensazioni, in presenza di ruoli scaduti da 50.000 euro a 30.000 euro, è condivisibile, anche se si dovrebbe poter distinguere tra soggetti in effettiva difficoltà non dipendente dalla propria volontà, rispetto a coloro che non ottemperano deliberatamente agli obblighi tributari e contributivi. In tale direzione riteniamo che si possa poter concedere una seconda possibilità ai decaduti da precedenti rateizzazioni AdER così da consentire le compensazioni ed evitare l’incremento del 'non riscosso'.

Rateizzazione in 10 anni della quota di crediti da superbonus, derivanti da cessione/sconto in fattura. Sin dall’introduzione del superbonus avevamo evidenziato che una percentuale superiore al 50% avrebbe costretto a drenare dalla fiscalità generale, per evidenti squilibri tra gli importi dei bonus rispetto ai maggiori incrementi d’imposta da parte delle imprese di costruzioni e di quelle collegate a tale comparto. E' evidente che modificare con maggior lasso di tempo l’utilizzo dei crediti d’imposta acquisiti, non può che creare squilibri nella liquidità di cassa dei soggetti colpiti da tale modifica. Si auspica che la stagione dei bonus nel settore immobiliare trovi una stabilità strutturale con aliquote non superiori al 40%, fatti salvi i casi di ricostruzioni immobiliari a causa di eventi catastrofali.

Per i professionisti ex Lege 4/2013 e quelli iscritti in elenchi, registri o ruoli: modifica della norma su malattia e infortunio del professionista, art.1 commi da 927 a 944 Legge 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022) equità e paritetica tutela dei professionisti, in stato di malattia o infortunio, siano essi associativi od ordinistici.

Evoluzione del regime forfettario: preso atto dell’innalzamento del tetto massimo di ricavi o compensi da 85.000 a 100.000 euro, l'Int propone che la fuoriuscita dal regime di vantaggio avvenga dall’anno successivo ai fini delle imposte dirette con l’applicazione di una maggior imposta sostitutiva del 43% sulla eccedenza, nonché l’eliminazione del tetto reddituale ai fini della possibile adesione al regime forfettario ora applicato a dipendenti e pensionati

Giovani professionisti: deducibilità delle spese di formazione nel regime forfettario, per i giovani professionisti sino a 35 anni d’età, entro il limite annuo di 10.000 euro. Tutela dei Tributaristi qualificati ai sensi di Legge, senza oneri per lo Stato: interventi su funzioni ad oggi svolte da talune categorie professionali ordinistiche e dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti in tributi, norma obsoleta, che va sostituita con il riferimento al tributarista qualificato ai sensi della Legge 4/2013, come già il legislatore e i Ministeri delegati hanno fatto per l’assistenza del contribuente o per la domanda di iscrizione negli albi Ctu e Periti presentata dal tributarista.