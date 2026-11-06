Morbillo, neonato muore in Wisconsin: non accadeva dal 1990
(Adnkronos) - Un neonato è morto per l'epidemia di morbillo in corso nel Wisconsin sud-occidentale, negli Usa. Si tratta del primo caso di morte di questo tipo registrato in Wisconsin dal 1990. Lo rende noto il Wisconsin Department of Health Services (Dhs). Al 3 novembre, il Dhs ha registrato 431 casi di morbillo in 13 contee nel corso del 2026.
"Si tratta del numero più elevato di casi riscontrato nello Stato negli ultimi 35 anni - sottolinea il dipartimento in una nota - Tra questi, nove persone hanno richiesto il ricovero ospedaliero a causa della gravità dei sintomi. Il numero dei casi segnalati potrebbe non riflettere l'effettiva portata della diffusione del morbillo: non tutti coloro che contraggono la malattia si rivolgono a un medico o si sottopongono a un test, il che significa che alcuni casi potrebbero non essere stati rilevati".
Di pochi giorni fa la notizia della morte di un bambino a causa del morbillo nello stato di New York, il primo decesso per questa malattia in 30 anni. Il piccolo risiedeva nella contea di Lewis, nella parte settentrionale dello Stato, dove la malattia si è diffusa nell'ultimo mese.