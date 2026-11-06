(Adnkronos) - 'Melania Rea' è la nuova serie Hbo Original, prodotta da Simona Ercolani e Teresa Carducci, diretta da Stefano Mordinia. Interpretata da Maria Esposito nei panni di Melania Rea e Daniele Rienzo in quelli di Salvatore Parolisi, la serie crime drama composta da 4 episodi e presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma - sezione Freestyle | Serie -, debutta in esclusiva su Hbo Max da oggi venerdì 6 novembre, con un nuovo episodio ogni settimana.

Il 20 aprile 2011 il corpo della 29enne Melania Rea viene ritrovato in un bosco a Ripe di Civitella, nel parco nazionale d'Abruzzo, non lontano da dove viveva con il marito, il caporal maggiore dell'esercito Salvatore Parolisi, e con la loro figlia di 18 mesi, Vittoria. È l'inizio di una delle indagini più mediatiche e controverse degli ultimi anni, un caso che ha segnato la storia giudiziaria italiana, contribuendo a portare al centro del dibattito pubblico il tema della violenza di genere e il concetto di 'femminicidio'.

Intrecciando passato e presente 'Melania Rea', più che la cronaca di un caso giudiziario, racconta la storia di una giovane donna, dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e di una relazione che, dietro un'apparente normalità, rivela progressivamente dinamiche di possesso, controllo e sopraffazione, fino alla ricostruzione della verità giudiziaria. Attraverso il ritmo del thriller psicologico e uno sguardo intimo e contemporaneo, la serie riflette sui meccanismi della violenza di genere immergendosi nell’oscurità della manipolazione e dell’abuso domestico e sulle sue conseguenze, restituendo centralità alla persona dietro il fatto di cronaca.

La collaborazione con la famiglia Rea, i genitori di Melania e il fratello Michele e il confronto con alcune delle figure chiave della vicenda, tra cui l’avvocato della famiglia Rea, la criminologa e consulente Margherita Carlini, gli investigatori e i cronisti che hanno seguito il caso, hanno consentito un accesso esclusivo ai fatti, aneddoti e testimonianze dirette, oltre che a fonti documentali verificate. La serie si avvale del patrocinio di Fondazione Una Nessuna Centomila, punto di riferimento in Italia nell’impegno contro la violenza di genere e nella promozione della sensibilizzazione su questi temi. A completare il progetto, il contributo di BigMama, del Laboratorio Artistico della Fondazione, che firma l’inedito 'Cicatrice', brano che accompagna i titoli di coda dell’episodio finale.