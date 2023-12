“Montiferru Play sotto l’albero”, a Cuglieri due serate con i giochi da tavolo

Cuglieri Proposta del Centro commerciale naturale, dopo il successo delle precedenti iniziative Proseguono a Cuglieri le iniziative a tema natalizio organizzate dal Centro commerciale naturale: i protagonisti dei prossimi eventi saranno i giochi da tavolo, con il “Montiferru Play sotto l’albero”. Curati da Ora bluLab e dall’associazione Montiferru Play, gli appuntamenti sono in programma per il 30 dicembre alle 16 nell’ex seminario di Cuglieri e il 3 gennaio al Centro servizi di Santa Caterina, sempre alle 16. Gli eventi sono iniziati il 16 dicembre e proseguiranno fino al 6 gennaio. “Le iniziative continuano a essere un trionfo di luci, colori e suoni. La Notte Santa a Cuglieri ha dato il via alle celebrazioni con una sfilata che ha incantato il pubblico, introducendo un calendario ancora in corso di eventi che toccano il cuore di tutti i partecipanti”, dicono gli organizzatori. “Con l’attesa per la tradizionale sfilata della Befana, il gran finale promette di essere altrettanto memorabile e coinvolgente”.

Il mercatino natalizio ha attratto tanti visitatori, offrendo prodotti artigianali e delizie gastronomiche che hanno valorizzato le eccellenze locali. “Eventi come lo spettacolo teatrale Saudade e i laboratori creativi per bambini hanno aggiunto un tocco di creatività e divertimento, rendendo ogni serata un’esperienza unica”, racconta una nota del Centro commerciale naturale.

La risposta del pubblico ha dato soddisfazione agli organizzatori: “Il Natale a Cuglieri è un evento straordinario, testimoniato da un’ottimo partecipazione. La magia delle feste ha avvolto il centro storico, trasformandolo in un vivace palcoscenico di eventi, attrazioni e tradizioni che hanno attirato sia grandi che piccoli. La sinergia tra il Centro commerciale naturale di Cuglieri, il Comune e le associazioni locali ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’evento. Questa collaborazione ha permesso di organizzare un programma diversificato e inclusivo, che ha saputo unire la comunità in un clima di festa e condivisione”.

Tra le iniziative passate del Centro commerciale naturale, da ricordare gli spettacoli pirotecnici a Santa Caterina e S’Archittu, l’acquisto di defibrillatori e di sedie per disabili per le spiagge, il cinema all’aperto. “Le iniziative hanno dimostrato un impegno concreto nel tempo per il benessere e l’accessibilità della comunità”, dicono dal CCN. “Il 2023 si è rivelato un anno di grandi soddisfazioni per Cuglieri e il Centro commerciale naturale, che hanno non solo arricchito le festività, ma anche rafforzato il legame tra la comunità, le istituzioni e le associazioni. Questo spirito di collaborazione promette di portare ulteriori iniziative e successi nel 2024, consolidando Cuglieri come un centro di cultura, tradizione e innovazione”.

“Il Natale a Cuglieri è un esempio lampante di come la sinergia e l’impegno condiviso possano creare eventi di grande impatto e significato, lasciando un ricordo indelebile nei cuori di chi ha partecipato e di chi continua a partecipare ai festeggiamenti ancora in corso”, concludono gli organizzatori. “Aspettiamo tutti sabato 30 dicembre a Cuglieri, mercoledì 3 gennaio a Santa Caterina e il giorno della Befana nuovamente a Cuglieri per concludere la rassegna con giochi, sfilate, musica e laboratori creativi e culinari per grandi e piccini”. Venerdì, 29 dicembre 2023

La Notte Santa a CuglieriI mercatini di Natale a Cuglieri - Foto di Giuliano CorroncaIl laboratorio Incanto al buioIl laboratorio Natale Vero

Fonte: Link Oristano