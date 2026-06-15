(Adnkronos) - La Tunisia sta vivendo una situazione assurda ai Mondiali 2026. Dopo il ko per 5-1 nella prima gara del girone contro la Svezia, il commissario tecnico della nazionale Sabri Lamouchi sarebbe a un passo dal clamoroso esonero a Coppa del Mondo in corso. Una decisione - come riportato dall'emittente tunisina Mosaique FM - che potrebbe presto essere presa dalla federazione per questioni di campo e incomprensioni tecniche con i giocatori, ma anche per scontri con alcuni giocatori al ritorno del gruppo in albergo dopo il ko nella gara d'esordio.

Lamouchi, ex allenatore del Nottingham Forest e del Cardiff City, era stato nominato ct a gennaio ed è alla guida della Tunisia da cinque partite. Dopo il ko con la Svezia, i vertici della delegazione hanno richiesto una riunione d'emergenza per discutere il suo futuro dopo accese discussioni con i giocatori. In pole, per sostituirlo ai Mondiali, c'è il suo assistente Wahbi Khazri, ex Sunderland.