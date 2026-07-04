(Adnkronos) - Maxi rissa in Canada-Marocco. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale nord-americana ha sfidato quella africana negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in una partita caratterizzata da alcuni momenti di nervosismo. A Houston i toni si sono decisamente alzati nel corso del primo tempo, con il match che si è fatto più fisico e il Marocco che è ricorso a qualche 'trucchetto' per svilire l'entusiasmo del Canada, padrone del campo nella prima frazione.

Al 40' in campo si è generata una maxi rissa. Hakimi si lascia in profondità ma viene rimontato da Laryea, che lo supera e si mette davanti al pallone per proteggere l'uscita de portiere del Canada. Nella corsa l'esterno del Paris Saint-Germain rifila una spinta all'avversario, facendolo volare a terra.

Furente la reazione del Canada, con Hakimi che viene 'chiuso' da un avversario e poi dallo stesso Laryea, che si è subito rialzato per andare a cercare l'esterno marocchino. Nella rissa intervengono altri giocatori e in campo si genera il caos, con l'arbitro Oliver chiamato a riportare la calma. Il direttore di gara ammonisce i due protagonisti e chiude così la questione, con il primo tempo che si conclude con ben sei cartellini gialli, di cui quattro per il Marocco.