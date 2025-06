(Adnkronos) - Tutto pronto per l'inizio del Mondiale per Club. Domenica 15 giugno inizierà la prima edizione del nuovo torneo organizzato dalla Fifa. Saranno 32 le squadre partecipanti, provenienti da ogni continente e pronte ad accaparrarsi un montepremi da favola e incassi da sogno per ogni partita giocata. Il bottino in palio - 1 miliardo di dollari, circa 865 milioni di euro – è diviso tra un montepremi garantito e un secondo legato alle performance.

I club europei incasseranno una cifra compresa tra 11,8 e 35,4 milioni di euro, in base a una classifica che tiene conto di criteri sportivi e commerciali. I club del Sud America porteranno a casa circa 15 milioni di dollari (14 milioni di euro), mentre i club di Nord, Centro America e Caraibi 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro). Anche le squadre asiatiche e africane porteranno a casa 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro), per i club dell'Oceania il bottino invece sarà di 3,6 milioni di dollari (3,3 milioni di euro).

C'è poi una parte consistente di incassi legata all'andamento di ogni squadra nel torneo. Ogni club guadagnerà:

- 2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (ma solo nella fase a gironi);

- 1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (ma solo nella fase a gironi);

- 7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per la qualificazione agli ottavi;

- 13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per la qualificazione ai quarti;

- 21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per la qualificazione alla semifinale;

- 30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) in caso di finale;

- 40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la squadra vincitrice.

Le 12 squadre europee del Mondiale per Club saranno ordinate in una classifica che tiene conto di criteri sportivi e commerciali. Real Madrid e Manchester City (superpotenze per andamento in Champions degli ultimi anni e fatturato) si giocheranno così la parte maggiore dei guadagni per la partecipazione, di 36 milioni. E Inter e Juve? I nerazzurri sono settimi, dietro a Real e City, Bayern Monaco, Psg, Chelsea e Borussia Dortmund, e dovrebbero avere un minimo garantito di 24 milioni (tra ogni posizione del ranking c'è una differenza di circa 2 milioni). I bianconeri, che saranno noni o decimi, partiranno da 18-20 milioni. Un bottino a cui aggiungere i vari premi performance e che, in caso di finale, potrebbe potrebbe portare a ulteriori 100 milioni per le due squadre italiane impegnate nella manifestazione.