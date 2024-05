Salute In servizio questo pomeriggio

Medico - Immagine d'archivio

Arborea

In servizio questo pomeriggio

L’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Arborea, in via Romagna, oggi sarà aperto dalle ore 15 alle ore 19, anziché dalle ore 9 alle 14. Lo ha reso noto la direzione generale della Asl di Oristano.

I cittadini residenti ad Arborea, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche, possono recarsi gratuitamente presso l’ambulatorio per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

Lunedì, 27 maggio 2024

commenta