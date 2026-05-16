(Adnkronos) - Le telecamere sulla via Emilia a Modena documentano il momento in cui un'auto a folle velocità piomba sui pedoni nel centro della città emiliana.
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