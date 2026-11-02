Mobilità sostenibile, a Cagliari 21 laboratori tecnologici - Notizie

Un aereo, un elicottero, una barca a vela e un'imbarcazione a motore usati come aule, più simulatori professionali e 60 visori per la realtà virtuale.Sono i "Mo.So.S. Future Labs", ventuno laboratori tecnologici, 17 fissi e 4 mobili, che la Fondazione Its Academy Mobilità sostenibile Sardegna inaugurerà venerdì 13 novembre a Cagliari, nella sede di via Mercalli 1, con accoglienza degli ospiti dalle 9.30.Il programma di investimenti vale 11 milioni di euro: 6 finanziati con i fondi Pnrr, 5 con la Legge di stabilità. I laboratori permanenti interesseranno il settore della navigazione, conduzione di apparati e impianti, progettazione delle imbarcazioni, robotica, logistica, meccanica, meccatronica, elettronica e formazione aeronautica e ferroviaria. Tra le dotazioni ci sono simulatori di navigazione marittima, di condotta ferroviaria e di volo. Le strutture saranno utilizzabili subito e potranno accogliere ogni anno centinaia di studenti.Martedì 11 e mercoledì 12 novembre sono in programma due giornate di Open Day, con visite guidate e dimostrazioni, rivolte a studenti e docenti delle superiori ma aperte anche a diplomati di ogni età, disoccupati e a chi vuole riqualificarsi.Per i gruppi scolastici è, invece, prevista l'adesione preventiva. "Non inauguriamo semplicemente nuovi spazi o nuove attrezzature: mettiamo a disposizione del territorio un sistema di formazione tecnologica avanzata", dice il presidente della Fondazione, Roberto Neroni, che si rivolge anche a chi ha il diploma da anni: "La formazione non ha età".La Fondazione opera a Cagliari, La Maddalena, Oristano, Sassari, Iglesias e Porto Torres. Conta 29 percorsi attivi, oltre 350 iscritti e 235 tecnici superiori diplomati dall'avvio.Il tasso di occupazione dei diplomati, secondo i dati comunicati, è del 97%.Tra le imprese partner figurano Grendi, Grimaldi Euromed, Arst, Ctm, Sogaer, Aeroitalia,...

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