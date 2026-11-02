Lavori dell'Enas sul Coghinas 2, mercoledì nuovo stop dell'acqua di 12 ore - Notizie

Nuovi disagi mercoledì 4 novembre in alcune zone di Sassari e nell'agro di Stintino per lavori di manutenzione straordinaria che l'Enas, l'Ente acque della Sardegna, ha programmato per circa dodici ore nel tratto dell'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e di Monte Agnese, al servizio di Alghero. Nella stessa giornata, approfittando dell'inevitabile interruzione del servizio, il gestore idrico installerà nuove apparecchiature nella condotta addutrice Monte Oro-Li Punti e nella diramazione idrica di Predda Niedda.Nel dettaglio, a Sassari l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 8 alle 22 nei quartieri e nelle località alimentate in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana, Piandanna, Caniga, Bancali - La Landrigga, Li Punti, Sant'Orsola Nord, Sant'Orsola Storica, Ottava e nella Zona Industriale di Predda Niedda ); dalle 20 di mercoledì alle 8 di giovedì nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari).Non sono previsti disservizi, invece, nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo in parte da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda, Monte Rosello Alto e Carbonazzi).A Porto Torres l'acqua arriverà dai pozzi di Li Pidriazzi, che sostituiranno la fornitura del potabilizzatore di Truncu Reale. A Stintino centro, invece, sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunale, mentre a Pozzo San Nicola e nell'agro l'erogazione sarà sospesa dalle 14 di...

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