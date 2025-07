Missili Patriot, cosa sono e perché l'Ucraina ne ha così tanto bisogno

(Adnkronos) - L'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui i sistemi missilistici Patriot sono stati inviati già all'Ucraina fa tirare un sospiro di sollievo all'Ucraina, sottoposta a continui bombardamenti notturni russi. Nelle ultime settimane il presidente Volodymyr Zelensky ha ripetutamente richiesto l'intervento dei Patriots, mentre Mosca invia un numero record di droni e missili.

Ecco cosa sappiamo dell'avanzato sistema di difesa missilistica degli Stati Uniti:

I Patriots, acronimo di Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, sono il principale sistema di difesa missilistica dell'esercito americano.

Hanno dimostrato il loro valore più di recente il mese scorso, quando hanno contribuito ad abbattere 13 dei 14 missili iraniani lanciati contro la base aerea di Al Udeid dell'aeronautica militare statunitense in Qatar.

Le ultime versioni degli intercettori Patriot sono in grado di colpire missili balistici a corto raggio, missili da crociera e droni in arrivo ad altitudini fino a 15 chilometri (9,3 miglia) e a distanze fino a 35 chilometri.

Gli analisti affermano che questo consente a una singola batteria Patriot di coprire un'area compresa tra 100 e 200 chilometri quadrati, a seconda del numero di lanciatori presenti nella batteria, della topografia locale e di altre condizioni. Non si tratta di un'area molto estesa in un Paese delle dimensioni dell'Ucraina, con una superficie totale di oltre 603.000 chilometri. Da qui la necessità per Kiev di dotare i suoi veicoli di numerose nuove batterie Patriot.

Una batteria è composta da sei-otto lanciamissili, ciascuno in grado di trasportare fino a 16 intercettori, insieme a un radar phased array, una stazione di controllo, una stazione di generazione di energia, il tutto montato su camion e rimorchi.

Secondo i rapporti militari statunitensi, a una batteria Patriot sono assegnate circa 90 persone, ma solo tre soldati nel centro di comando e controllo possono utilizzarla in situazioni di combattimento.

Secondo il Center for Strategic and International Studies (CSIS), una batteria Patriot è costosa: l'installazione completa di lanciatori, radar e missili intercettori costa più di un miliardo di dollari.

Secondo un rapporto del CSIS, un singolo intercettore può arrivare a costare fino a 4 milioni di dollari, il che rende problematico il suo utilizzo contro i droni russi economici, che possono arrivare a costare anche solo 50.000 dollari, soprattutto considerando che la Russia invia centinaia di droni ogni notte nei recenti attacchi all'Ucraina.

Per quanto riguarda l'ultimo trasferimento, i funzionari statunitensi hanno affermato che i Patriots potrebbero raggiungere l'Ucraina più rapidamente se fossero trasferiti dagli alleati europei della Nato all'Ucraina, per poi essere sostituiti da sistemi acquistati dagli Stati Uniti.

Secondo il “Military Balance 2025” dell’International Institute for Strategic Studies, sei alleati della Nato (Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna) dispongono di batterie Patriot nei loro arsenali.

C'è preoccupazione, sia all'interno che all'esterno dell'esercito, che le scorte degli US Patriot possano essere troppo esigue. "È il nostro elemento di forza più sollecitato", ha dichiarato il generale James Mingus, vice capo di stato maggiore dell'esercito, durante un dialogo al CSIS all'inizio di questo mese.

Mingus ha sottolineato che l'unità Patriot in Qatar, che ha contribuito a difendere la base aerea di Al Udeid, è stata dispiegata in Medio Oriente per 500 giorni, affermando che si tratta di un "elemento di forza molto stressato".

L'Ucraina ha dichiarato di aver bisogno di 10 nuove batterie Patriot per proteggersi dal crescente attacco di missili e droni da parte della Russia.

Secondo il gruppo di monitoraggio delle armi con sede nel Regno Unito Action on Armed Violence, Kiev ha già ricevuto sei batterie Patriot pienamente operative: due dagli Stati Uniti, due dalla Germania, una dalla Romania e una fornita congiuntamente da Germania e Paesi Bassi.

Gli analisti sostengono che i Patriots da soli non possono porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. Wesley Clark, generale in pensione dell'esercito americano ed ex comandante supremo della Nato, ha dichiarato lunedì a Lynda Kinkade della Cnn che, affinché il pacchetto di armi abbia un effetto reale sul campo di battaglia, dovrebbe includere più dei semplici sistemi di difesa aerea.

"Se si vuole davvero fermare tutto questo, bisogna colpire la Russia e in profondità", ha detto Clark. "Bisogna colpire l'arciere, non le frecce che arrivano".

