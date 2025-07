Europei femminili, Italia-Norvegia 2-1: azzurre in semifinale

(Adnkronos) - L'Italia di Soncin si qualifica per le semifinali degli Europei femminili 2025. Le azzurre si sono imposte 2-1 sulla Norvegia nei quarti di finale grazie alla doppietta di capitan Cristiana Girelli al 61esimo gol in azzurro. Alle norvegesi non è bastato il gol di Hegerberg che ha sbagliato anche un calcio di rigore.

