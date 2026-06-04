(Adnkronos) - Un food truck come luogo di incontro, accessibile a tutti e capace di creare relazioni. È questa la scelta di Mirabilandia, che inaugura all’interno del Parco il nuovo progetto firmato Italy & Italy, riportando in vita “Pizzotto”, storico formato di pizza da passeggio nato a Rimini negli anni ’80. Più che un semplice nuovo punto ristoro, l’iniziativa nasce con un forte valore sociale: Mirabilandia ha scelto il format del food truck come simbolo di convivialità, semplicità e inclusione, in linea con la volontà di rendere l’esperienza del Parco sempre più aperta, informale e accessibile a pubblici diversi.

Il progetto Italy & Italy affonda le sue radici nel 1983, quando un gruppo di giovani professionisti romagnoli diede vita a un’idea innovativa di ristorazione veloce italiana. Tra i soci fondatori e protagonisti della rinascita del brand c’è anche l’attore e comico Paolo Cevoli, da sempre legato al territorio e all’identità romagnola. Oggi quel progetto torna con una visione contemporanea che mette al centro le persone e il valore sociale del lavoro. Grazie alla collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII e Associazione Cuore 21, Italy & Italy promuove infatti percorsi di inserimento lavorativo dedicati a persone fragili e con disabilità, contribuendo a costruire opportunità concrete di autonomia e partecipazione. Parte delle attività del progetto sosterrà inoltre le iniziative delle due associazioni, rafforzando ulteriormente il legame con il territorio e con il tessuto sociale locale.

“Siamo molto soddisfatti di accogliere all’interno di Mirabilandia il nuovo food track Italy & Italy, un progetto che arricchisce ulteriormente la nostra offerta e rafforza il posizionamento del Parco come luogo di esperienze sempre più complete e distintive. Inoltre, questa iniziativa ha il merito di unire tradizione italiana, innovazione gastronomica e attenzione al sociale, in linea con l’attenzione che Mirabilandia pone alla responsabilità sociale e al territorio”, spiega Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. “Per noi è motivo di grande orgoglio avviare questa collaborazione con una realtà prestigiosa come Mirabilandia. Crediamo che il progetto Italy & Italy possa trovare in questo contesto un’importante occasione di crescita e valorizzazione. Allo stesso tempo, siamo convinti che il valore sociale alla base della nostra iniziativa possa rafforzarsi grazie a una partnership di tale rilievo. Essere presenti in una realtà amata da migliaia di famiglie rappresenta per noi un passo importante verso il futuro”, dichiara Giuliano Gaiba, Amministratore Delegato di Italy & Italy. Con questa iniziativa, Mirabilandia conferma l’attenzione verso progetti capaci di generare non solo intrattenimento, ma anche valore sociale e opportunità per la comunità.