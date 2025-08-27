Minneapolis, sparatoria davanti a chiesa e scuola cattolica. Media: "20 vittime tra morti e feriti". Ucciso anche il killer

(Adnkronos) - Sparatoria a Minneapolis oggi, mercoledì 27 agosto, vicino fuori dalla Annunciation Church e nella scuola cattolica adiacente alla Annunciation Church. Il dipartimento di polizia di Richfield, vicino a Minneapolis, riferisce, parlando con Fox 9, che ci sarebbero 20 vittime - tra morti e feriti - nella sparatoria avvenuta fuori dalla Unification Church, nella periferia sud della città. Secondo quanto ha riportato Fox News anche il sospettato autore della sparatoria è stato ucciso. Sul posto sono presenti numerose ambulanze e diverse agenzie, tra cui l'Fbi, la polizia statale e quella locale.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha dichiarato di essere stato aggiornato sulla situazione e ha aggiunto: "Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata segnata da questo atto orribile di violenza".

"Sono stato informato nel dettaglio sulla tragica sparatoria avvenuta a Minneapolis nel Minnesota" ha detto il presidente americano Donald Trump in un post social su Truth. "L'Fbi ha reagito prontamente e si è recata sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione", aggiunge invitando la popolazione a unirsi "a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!".

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie