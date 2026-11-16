Mille negozi in meno nei nove Comuni del Sud Sardegna in 13 anni - Notizie

Mille negozi in meno significano mille occasioni perdute di incontrarsi, fare la spesa sotto casa, tenere viva una strada. Nei nove Comuni del Sud Sardegna presi in esame da Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 sono scomparse 1.002 attività del commercio al dettaglio in sede fissa: il 18,73% del totale. A Cagliari la perdita sfiora un negozio su quattro. Numeri che oggi hanno assunto la forma di una chiave, consegnata simbolicamente ai sindaci per chiedere di trasformare le saracinesche abbassate in una priorità delle politiche urbane.Confcommercio Sud Sardegna ha aderito a "Viviamo le città - La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio", la mobilitazione nazionale promossa da Confcommercio, con incontri e consegne a Cagliari, Iglesias, Assemini, Capoterra, Muravera, Quartu Sant'Elena, Sant'Antioco e Serramanna.Il gesto apre una proposta di collaborazione: conoscere le fragilità delle reti commerciali, recuperare gli spazi inutilizzati e costruire con le amministrazioni interventi capaci di sostenere le attività esistenti e favorire nuove aperture. "Quando chiude un negozio, il conto lo paga tutta la città - dichiara Marco Mainas, presidente di Confcommercio Sud Sardegna -. Lo pagano gli anziani che perdono un servizio vicino a casa, le famiglie costrette a spostarsi, i quartieri che vedono spegnersi le proprie strade. Queste chiavi raccontano un impoverimento che riguarda tutti. Le abbiamo consegnate ai sindaci per mettere insieme responsabilità e competenze: chiediamo che il commercio di prossimità diventi una componente stabile dei progetti di rigenerazione urbana".Da Cagliari ai centri del territorio, la contrazione attraversa realtà diverse. Nel capoluogo le imprese attive sono passate da 2.113 a 1.589: 524 in meno, pari al 24,80%. A Quartu Sant'Elena il saldo è di 170 attività in meno, da 1.413 a 1.243, con una flessione del 12,03%....

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