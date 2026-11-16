(Adnkronos) - "Seguivo e apprezzavo da tempo Vannacci, da quando ha iniziato la propria attività. Ritengo che sia in grado di più di altri di poter realizzare ciò che dice nel programma. Io sono d'accordo pressoché completamente con il programma del partito". Dopo 15 anni, e una condanna per le spese pazze in Regione Lazio quando era capogruppo Pdl, Franco Fiorito detto 'Batman' torna in politica come coordinatore provinciale di Frosinone per Futuro nazionale. "Vannacci -dice all'Adnkronos- sta propagandando dei temi che sono identici a quelli che hanno portato la Meloni a vincere le elezioni ma lei, pur essendo molto brava -io la conosco da tantissimi anni, abbiamo fatto vita di partito insieme per tanti anni - non è riuscita ad attuarli".

"Non sono un mostro, sono una persona leggermente migliore di quella che è stata descritta", ripete più volte. "La dirigenza di Fn ha visto in me più che una macchietta giornalistica, un uomo che ha fatto politica per tanti anni. Sono stato sindaco, consigliere provinciale, due volte consigliere regionale, dirigente di partiti a tutti i livelli, vent'anni segretario provinciale dei partiti, vicesegretario regionale, dirigente nazionale da quando avevo diciott'anni. Ho una vita di partito che ha dato dei frutti ed è stata sempre apprezzata dagli elettori. Hanno valutato la figura umana. Noi ci siamo trovati su tutto". Vannacci, dice, "non l'ho incontrato ma ho visto il coordinatore regionale Marco Pomarici e il coordinatore nazionale Simoni". Fiorito parla di "scelta coraggiosa" da parte dei vertici di Futuro nazionale e assicura che lui "ripagherà con un lavoro che possa portare consenso, che è la cosa più importante".

La condanna? "Io l'ho ritenuto ingiusta, ma l'ho accettata. Ho ricevuto dalla regione 572.000 euro, ho restituito 1.300.000 euro attraverso la vendita di tutti i miei beni. Non sono uno che ha un debito con lo Stato, ma uno che ha ripagato molto, quasi tre volte tanto di quello che aveva ricevuto". Oggi si sente "una persona molto forte", riuscita a "resistere a tanti anni di gogna mediatica, a ricostruirsi, a ritornare in piena forma e a volersi divertire nella vita di partito, perché fare politica è un piacere". Dopo l'uscita del comunicato sulla nomina in Fn "ho ricevuto una quantità di telefonate e di messaggi che ancora non riesco a quantificare. Un affetto che mi ha quasi commosso. Voi mi avete dipinto come una specie di mostro ma io sono molto più ben voluto in questo territorio di quello che possiate pensare".