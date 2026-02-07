Pronti, via. Oggi, sabato 7 febbraio, le prime gare da medaglia di Milano Cortina 2026. Dopo la spettacolare cerimonia di inaugurazione di ieri sera, per gli atleti è il momento della competizione vera. Da Dominik Paris e Giovanni Franzoni nello sci alpino a Ian Matteoli nello snowboard, ecco tutti gli italiani in gara oggi e dove vedere in tv e in streaming le Olimpiadi invernali.

Milano Cortina, gare oggi

Ecco il programma completo delle gare di oggi a Milano Cortina 2026 e gli italiani impegnati:

10.05 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

10.30 Sci freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) (Maria Gasslitter)

11.30 Sci alpino – Discesa libera maschile (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse)

11.30 Sci alpino – Discesa libera femminile, prova cronometrata 3 (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago)

11.35 Sci freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche) (Maria Gasslitter)

12.10 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone

13.00 Sci di fondo – Skiathlon femminile (Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa)

13.30 Slittino – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

14.00 Sci freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche) (Miro Tabanelli)

14.35 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud

14.40 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

15.05 Sci freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche) (Miro Tabanelli)

16 Speed skating – 3000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)

16.40 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia

17.00 Slittino – Singolo maschile, prima manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

17.45 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, trial round (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

18.32 Slittino – Singolo maschile, seconda manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

18.45 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19.05 Curling– Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia

19.30 Snowboard – Big Air maschile, finale (prima manche) (Ian Matteoli)

19.45 Pattinaggio figura – Gara a squadre, short program maschile (Daniel Grassl)

19.53 Snowboard – Big Air maschile, finale (seconda manche) (Ian Matteoli)

19.57 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, finale (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20.17 Snowboard – Big Air maschile, finale (terza manche) (Ian Matteoli)

21.10 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada

22.05 Pattinaggio figura – Gara a squadre, free dance (Guignard/Fabbri)

Milano Cortina, dove vedere gare oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? La diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.40-17.10, 20.30-23.30). Streaming disponibile invece su Rai Play, Discovery Plus, Hbo Max, Eurosport1 (10.05-22.55), Eurosport2 (17.15-22.55) e DAZN,