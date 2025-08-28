Milan, si chiude per Nkunku: trattativa ai dettagli con il Chelsea

(Adnkronos) - Christopher Nkunku è sempre più vicino al Milan. L'attaccante francese, 27 anni e di proprietà del Chelsea, è l'obiettivo principale per l'attacco rossonero, dopo il naufragio della pista Hojlud, ora molto vicino al Napoli, e il blocco della trattativa per Boniface prima, che non ha convinto aver sostenuto le visite mediche, e per Harder poi. Secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 28 agosto, riportate da SkySport, Nkunku si trasferirà a Milanello a titolo definitivo, con l'operazione che dovrebbe chiudersi per circa 42 milioni, 35 di parte fissa e sette di bonus.

Il giocatore, reduce da diversi infortuni negli ultimi anni e che il Chelsea, nell'estate 2023, pagò oltre 60 milioni per strapparlo al Lipsia, firmerà un contratto di quattro anni da circa 5 milioni di euro. Nell'ultima stagione Nkunku ha realizzato 15 gol e 5 assist e a convincere Allegri sarebbe stata la sua duttilità tattica. Il francese per caratteristiche assomiglia più a una seconda punta che a un centravanti, ma all'occorrenza può giocare anche al centro dell'attacco.

