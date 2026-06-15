(Adnkronos) - È tutto fatto per l'arrivo di Ruben Amorim al Milan. Sarà lui il nuovo allenatore del club rossonero, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri: come spiegato dalla stampa portoghese, l'ex tecnico del Manchester United e dello Sporting Lisbona ha raggiunto un accordo con il Diavolo per un contratto biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per una terza stagione.

A Milano, Amorim (che dovrebbe arrivare in città tra oggi e domani per la firma) percepirà uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno importanti bonus legati ai risultati.