Migranti, naufragio al largo di Creta: 17 morti
Diciassette migranti, tutti uomini, sono stati trovati morti oggi dopo il naufragio della loro imbarcazione a sud dell'isola greca di Creta. Lo ha detto all'Afp una portavoce della guardia costiera greca, secondo cui "due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale".
