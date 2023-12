Microchip gratuito per cani e gatti: a Cabras un nuovo appuntamento col veterinario

Cabras

Iniziativa promossa dalla Asl di Oristano in collaborazione con il Comune

A Cabras è in programma un nuovo appuntamento del programma di microchippatura gratuita promossa dal Servizio Veterinario Ats-Assl Oristano.

Lunedì prossimo, 11 dicembre, sul retro del palazzo comunale di piazza Eleonora, nella galleria che dal parcheggio di piazza Don Sturzo conduce alla via Garibaldi, i proprietari di cani e gatti avranno la possibilità di usufruire del servizio per l’iscrizione all’anagrafe canina e felina.

Dalle 11 alle 12 si procederà con la microchippatura.

Gli interessati devono prenotare l’applicazione del microchip compilando il modulo disponibile nel sito istituzionale del Comune oppure presso l’Ufficio della Polizia locale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, o scaricabile online nel sito della Assl di Oristano – Servizio Veterinario. Il modulo dovrà poi essere consegnato all’ufficio Protocollo comunale.

Il proprietario del cane o del gatto deve presentarsi munito di un documento di identità e del codice fiscale. Gli animali devono essere provvisti degli appositi strumenti di contenimento, come la museruola per i cani o il trasportino per i gatti.

L’iscrizione di tutti i cani all’anagrafe regionale tramite l’inserimento del microchip è obbligatoria per la prevenzione del randagismo e va eseguita dopo i primi dieci giorni di vita del cucciolo.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0783 397271.

Mercoledì, 6 dicembre 2023

Fonte: Link Oristano