Invalidità civile: l’Asl di Oristano rivede ancora le nuove Commissioni. Diventano dodici

Fra le novità importanti la costituzione di una commissione dedicata, che esprimerà un parere unicamente sulla base degli atti prodotti, evitando dunque che il paziente con patologie gravi si sposti dal suo luogo di residenza per raggiungere la sede della stessa commissione.

“In queste due ultime settimane a Oristano ha operato una commissione”, ha aggiunto Serusi, “si è occupata dei malati oncologici e delle patologie gravi irreversibili con una seduta settimanale. Attività, quest’ultima, che non è peraltro stata mai interrotta”.

“Queste nuove commissioni”, ha spiegato il dg, “inizieranno il loro lavoro nelle prossime settimane e questo consentirà di proseguire in maniera più incisiva nello smaltimento delle numerose pratiche arrestate”.

“Siamo passati da sei a dodici commissioni per il riconoscimento degli stati di invalidità civile”, ha comunicato il direttore generale della Asl 5 di Oristano, Angelo Maria Serusi.

Annunciato nelle scorse settimane, l’avvio delle attività delle nuove commissioni di invalidità civile, chiamate a smaltire un pesante arretrato, slitta di qualche settimana per l’esigenza dell’Asl di Oristano di rivedere alcune procedure amministrative.

Per far partire le attività ci vorranno ancora alcune settimane

“Queste commissioni potranno operare anche al di fuori dall’orario di servizio”, ha evidenziato Serusi, “previa autorizzazione della direzione generale. La Asl 5 ha approvato un nuovo regolamento prodromico alla ripresa delle attività delle commissioni in seguito ai rilievi dei collegi sindacali di tutte le Asl sarde. Un regolamento indispensabile a superare gli ostacoli normativi rappresentati dagli organismi predetti”. La Asl di Oristano è stata la prima azienda sanitaria locale in Sardegna ad approvare questo regolamento, adottato successivamente anche da altre altre Asl isolane.

Infine, per quanto riguarda il pagamento degli arretrati (da gennaio ad ottobre) ai componenti delle commissioni, dipendenti e non, sono in corso di definizione le pratiche di liquidazione.

Di seguito la composizione delle 12 commissioni, stabilita dalla delibera pubblicata oggi dalla direzione generale dell’Asl:

Commissione 1 Oristano

PRESIDENTE Dott.ssa Marras M Valentina Igiene e Medicina Preventiva ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Cuccu Luisa (Medicina del Lavoro – ASL Oristano) e/o Dott. Manca Alessandra (Neuropschiatra infantile – ASL Ogliastra)

COMPONENTE Dott.ssa Borrodde Anna Paola N.S. ASL Oristano C.L.P.

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Vacca Maria Rita (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti) e/o Dott.ssa Zaini Giulia Rosaria (libera professionista) –

MED ANMIC Dott. Alessandro Cruciani

SEGRETARIO Mereu Nicolò (Ass.te Amm.vo) e Dott.Scanu Antonio Battista (Coll.Amm.vo)

Commissione 2 Oristano

PRESIDENTE Dott.ssa Cossu Marina Medicina del Lavoro ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Muggianu (Chirurgia Generale – ASL Oristano) Marilena e/o Dott.ssa Laura Pisanu (Igiene e Medicina Preventiva – ASL Sanluri)

COMPONENTE Dott.ssa Fadda Maria Francesca Medicina Fisica e Riabilitazione ASL Oristano

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Fenu M. Giovanna (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti – ASL Oristano) e/o Dott.ssa Zaini Giulia Rosaria (L.P.)

MED ANMIC Dott.ssa Casu Angela

SEGRETARIO Dott. Scanu Antonio Battista (Coll.Amm.vo – ASL Oristano) e Dott. Pamela Puggioni (Ass. Amm.vo)

Commissione 3 Oristano

PRESIDENTE Dott.ssa Bene Beatrice Medicina Legale ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Camedda Arianna Medicina Trsfusionale ASL Oristano

COMPONENTE Dott. Naitza Andrea (Medico del Lavoro – ASL Oristano) e/o Dott. Guiso Giovanni (Psichiatra – ASL Oristano)

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Ponti Valentina (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti – ASL Oristano) e/o Dott.ssa Zaini Giulia Rosaria (libera professionista)

MED ANMIC Dott. Pinna Antonio

SEGRETARIO Schintu Maria Paola (Ass. Amm.vo – ASL Oristano) e Cadeddu Enrico (Ass. Amm.vo)

Commissione 4 Oristano

PRESIDENTE Dott.ssa Cuccu Luisa Medicina del Lavoro ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Atzei Denise Ematologia ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Flore Mariantonietta Neurologia ASL Oristano

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Monne Maria Elena (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti – ASL Oristano) e/o Dott.ssa Zaini Giulia Rosaria (libera professionista)

MED ANMIC Dott.ssa Scanu Marcella M.A.

SEGRETARIO Saba Vitalia Coll. Amm.vo ARES (in corso di definizione passaggio ASL) e Dott. Cadeddu Enrico Ass. Amm.vo ASL Oristano

Commissione 5 Oristano

PRESIDENTE Dott. Naitza Andrea Medicina del Lavoro ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Loi Romina Medicina Fisica e Riabilitazione ASL Oristano

COMPONENTE Dott. Mugianu Marilena Chirurgia Generale ASL Oristano

MED ANMIC Dott. Siddi Stefano

SEGRETARIO Dott.ssa Zanza Antonella Ass.Amm.vo ASL Oristano e Dott.ssa Pamela Puggioni Ass. Amm.vo ASL Oristano

Commissione 6 (Atti documentali)

PRESIDENTE Dott.ssa Beatrice Bene Medicina Legale ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Marras M Valentina Igiene e Medicina Preventiva ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Loi Romina Med.Fisica e Riabilitazione ASL Oristano

COMPONENTE Dott. Giovanni A Salaris Convenzionato ASL Oristano

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Fenu M.Giovanna (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti – ASL Oristano) e/o Zaini Giulia Rosaria (libera professionista)

MED ANMIC Dott. Pinna Antonio (MMG ASL Oristano) e/o Dott. Cruciani Alessandro

SEGRETARIO Dott.ssa Schintu M.Paola (Coll.Amm.vo ASL Oristano) e Dott.ssa Zanza Antonella (Ass.te Amm. ASL Oristano)

Commissione 7 – Ghilarza

PRESIDENTE Dott.ssa Coratza Antonella Medicina Legale ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Sechi Luisa Endocrinologia ASL Oristano

COMPONENTE Dott.Arzedi Carlo (Psichiatria ASL Oristano)

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Fenu M.Giovanna (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti ASL Oristano) e/o dott.ssa Zaini Giulia Rosaria (libera professionista)

MED ANMIC Dott.ssa Canu Giuseppino

SEGRETARIO Dott.ssa Santoni Mariantonietta (Ass.te Amm.vo ASL Oristano) e Deligia Marcella (Ass.te Amm.vo ASL Oristano)

Commissione 8 – Bosa

PRESIDENTE Dott. Madeddu Stefano Igiene e Medicina Preventiva ASL Oristano

COMPONENTE Dott. Mocci Marco Chirurgia Generale ASL Oristano

COMPONENTE Dott. Pisanu Giovanni Maria Patologia Clinica ASL Oristano

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Fenu M.Giovanna (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti) e/o Dott.ssa Zaini Giulia Rosaria (libera professionista)

MED ANMIC Dott. Mastinu Salvatore

SEGRETARIO Mereu Paola (Ass.te Amm. ASL Oristano) e Virde Giuseppina (Ass.te Amm. ASL Oristano)

Commissione 9 – Ales

PRESIDENTE Dott. Lai Michele Medicina del Lavoro ASL Oristano

COMPONENTE Dott. Manca Giacomo Igiene e Medicina Preventiva ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Carcangiu Alessandra Medicina Generale MMG ALES

OP.SOCIALE Dott.ssa Casula Nerina (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti ASL Oristano) e/o Dott.ssa Zaini Giulia Rosaria (libera professionista)

MED ANMIC Dott.Atzei Fabrizio (ANMIC) e/o Dott.ssa Casula M.Valmira (ANMIC)

SEGRETARIO Pascalis Franca Ass.Amm.vo ASL Oristano

Commissione 10 – Terralba

PRESIDENTE Dott. Deidda Franco Medicina Legale e delle Assicurazioni MMG ASL Oristano CABRAS

COMPONENTE Dott.ssa Pisanu Laura (Igiene e Medicina Preventiva – ASL Sanluri) e/o Dott.ssa Montisci Enrica (Urologia – Az. Osp. Brotzu)

COMPONENTE Dott. Manca Giacomo Igiene e Medicina Preventiva ASL Oristano

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Fenu M.Giovanna (Ass.Sociale/o sua sostituta individuata tra i dipendenti ASL Oristano) e/o Dott.ssa Zaini Giulia Rosaria (libera professionista)

MED ANMIC Dott. Siddi Stefano e Dott. Pinna Antonio

SEGRETARIO Cimaglia Francesco Coll.Amm.vo ASL Oristano

Commissione 11 – Ciechi civili

PRESIDENTE Dott.ssa Beatrice Bene (Medicina Legale – ASL Oristano) e/o Dott.ssa Marras M Valentina (Igiene e Medicina Preventiva – ASL Oristano)

COMPONENTE Dott Andrea Naitza Medicina del Lavoro ASL Oristano

COMPONENTE Poliambulatorio Oculista * ASL Oristano

MEDICO CATEGORIA CIECHI CIVILI Dott. Sanna Raffaele Oculista Unione Italiana Ciechi

SEGRETARIO Dott.ssa Schintu M.Paola Coll.Amm.vo ASL Oristano

Commissione 12 – Sordi

PRESIDENTE Dott.ssa Marras M. Valentina (Igiene e Medicina Preventiva – ASL Oristano) e/o Dott.ssa Beatrice Bene (Medicina Legale – ASL Oristano

COMPONENTE Dott.ssa Cossu Marina (Medicina del Lavoro – ASL Oristano) e/o Dott. Paddeo Antonio (MMG – Convenzionato ASL Oristano)

COMPONENTE Poliambulatorio Ottorino * ASL Oristano

MEDICO CATEGORIA SORDI Dott. Carta Bruno Ottorinolaringoiatra

SEGRETARIO Dott.ssa Schintu M.Paola Coll.Amm.vo ASL Oristano

Mercoledì, 6 dicembre 2023