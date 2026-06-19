Sardegna, Anap: "Mezzi Pubblici Gratuiti per gli Over 70 nelle Giornate di Caldo Estremo"

CAGLIARI – Temperature sempre più torride, ondate di calore sempre più intense. In Sardegna, il pericolo per la salute degli anziani è concreto. Per questo, l'ANAP Pensionati Confartigianato Sardegna lancia una proposta: mezzi pubblici gratuiti per gli over 70 nelle giornate di caldo estremo.

L'Appello del Presidente Mellino

"Una misura semplice e di civiltà, già adottata in diverse realtà italiane", sottolinea il Presidente Regionale Giovanni Mellino. L'idea è che durante le giornate con temperature particolarmente elevate e allerte meteo, gli ultrasettantenni possano viaggiare gratis su autobus e altri mezzi pubblici urbani per raggiungere in sicurezza luoghi climatizzati, presidi sanitari, centri di aggregazione e servizi essenziali.

I Benefici

La misura consentirebbe agli anziani di evitare lunghe permanenze all'aperto nelle ore più critiche, riducendo il rischio di disidratazione, colpi di calore e aggravamento di patologie croniche. "Quando le temperature raggiungono livelli elevati – aggiunge Mellino – molte persone anziane rinunciano a uscire o sono costrette a percorrere tratti a piedi sotto il sole. Offrire il trasporto pubblico gratuito significa garantire maggiore sicurezza, autonomia e qualità della vita".

Un Provvedimento Sostenibile

Secondo l'Associazione, l'impatto economico per le Amministrazioni e le Aziende di trasporto sarebbe molto contenuto. L'utilizzo dei mezzi da parte degli over 70 nei giorni di maggiore caldo non comporterebbe oneri significativi, soprattutto se rapportato ai benefici sanitari e sociali. La prevenzione dei malori, infatti, potrebbe contribuire a ridurre interventi e costi a carico del sistema sanitario.

Esperienze Già Testate

Iniziative analoghe sono già state adottate da diverse Amministrazioni Comunali nel resto d'Italia, dimostrando che il provvedimento è concretamente realizzabile e apprezzato dai cittadini.

La Richiesta

Per queste ragioni, l'ANAP Pensionati Confartigianato Sardegna invita la Regione, le Amministrazioni locali e le Aziende del trasporto pubblico a valutare rapidamente l'adozione del provvedimento. "Proteggere gli anziani significa proteggere la parte più preziosa e fragile della nostra comunità – conclude Mellino –. È una misura di buon senso, sostenibile e capace di produrre benefici immediati per migliaia di cittadini".