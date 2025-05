(Adnkronos) - Metro Italia ha inaugurato a Pontedera (Pisa) il terzo deposito dedicato al canale Food service distribution (Fsd), che si affianca ai punti vendita e al marketplace (www.metro.it) dell’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso nel settore horeca. La nuova struttura di 9.000 metri quadrati è situata all’interno di un più ampio polo logistico di 26.000 mq sviluppato lungo la direttrice Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li) da Logistic capital partners (Lcp), società indipendente specializzata nell'investimento, nello sviluppo e nella gestione di asset logistici. Operativa da metà aprile 2025, la struttura ha una capacità di servire un gran numero di clienti horeca – tra cui ristoranti, bar, pizzerie e locali stagionali – per permettere a Metro di diventare il leader in Toscana e bassa Liguria. Nell’anno fiscale 2023-2024 Metro ha registrato un fatturato di oltre 140 milioni di euro in Toscana e con la nuova struttura l’obiettivo nel lungo periodo è di raddoppiarlo.

“L’inaugurazione del nostro terzo deposito dedicato alle consegne dirette ai nostri clienti si inserisce nella più ampia strategia di crescita sul territorio italiano, con l’impegno di essere sempre più vicini ai professionisti dell’horeca con l’unica offerta multicanale del settore in Italia. Questa struttura dedicata al nostro canale food service distribution è un investimento concreto in uno dei territori a più alto potenziale per l’horeca in Italia e si affianca a quelle già operative nelle aree metropolitane di Milano e Roma. La struttura lavorerà in forte sinergia con i nostri punti vendita di Firenze, Sesto Fiorentino, Lucca e Pisa, permettendoci di presidiare con la nostra offerta multicanale una regione per noi estremamente importante”, dichiara David Martinez Fontano, ceo di Metro Italia.

“All’atto della firma del contratto con Metro a marzo 2024, l’accordo era quello di consegnare l’immobile e garantire l’operatività entro lo stesso periodo del 2025. Così è avvenuto e siamo molto orgogliosi di questo successo frutto della stretta e proficua collaborazione tra Lcp, Metro e la società di costruzione Pgm. Questo traguardo suggella i primi 10 anni di attività di sviluppo e costruzione di Lcp in Italia, in cui la società ha sempre fornito ai propri clienti soluzioni immobiliari di altissima qualità tecnica, orientate al rispetto dell’ambiente, in contesti di mercato strategici e ad alto potenziale di sviluppo futuro, quale, per l’appunto, la Toscana e la zona di Pontedera”, afferma Andrea Benvenuti, managing director sviluppo e costruzione di Lcp.

La Toscana è per Metro un territorio di grande interesse, con un potenziale per i distributori horeca di circa 2 miliardi di euro. Metro opera in Toscana dal 1974 con quattro punti vendita a Firenze, Sesto Fiorentino, Pisa e Lucca e collabora con più di 60 piccole e medie imprese produttrici del territorio. L’assortimento del deposito conta circa il 5% di specialità enogastronomiche toscane. La struttura di Pontedera, caratterizzata da un modello di operatività continua con preparazione dei mezzi a partire dal pomeriggio e consegne effettuate dalle 7 alle 19 tutti i giorni, è sviluppata secondo i più avanzati standard logistici e ambientali: impianto fotovoltaico da 400 kWp in autoconsumo, certificazione Breeam excellent e progettazione basata sul 'carbon lifecycle assessment', per ridurre il consumo di anidride carbonica fino al raggiungimento di emissioni nette zero.

Presente in Italia in 16 regioni con 47 punti vendita e 3 depositi dedicati al canale Food Service Distribution (FSD), l’Insegna permette ai propri clienti di scegliere tra l’acquisto fisico in punto vendita, il servizio di consegna diretta presso le attività horeca (food service distribution) e l’acquisto di attrezzature professionali su Mercato online (www.metro.it), il marketplace che mette a disposizione di tutti oltre 250.000 referenze.