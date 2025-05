(Adnkronos) - "E' dello scorso autunno la firma dell'intesa con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per promuovere nella nostra catena di fornitura della certificazione Asse.co che va ad attestare regolarità contributiva ed economica nei rapporti di lavoro subordinato nelle imprese nostre partner strategiche della filiera. Siamo partiti con 40 aziende e stiamo continuando ad ampliare questo percorso". Lo ha detto Elisa Olivier, responsabile talent acquisition, learning, development and talent management Fincantieri, intervenendo alla sedicesima edizione del Festival del lavoro in corso a Genova.