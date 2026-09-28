(Adnkronos) - Ultime giornate di sole in Italia, prima dell'arrivo della pioggia. Il meteo, all'ingresso nel mese di ottobre, segna una stabilità atmosferica con il bel tempo a regnare su tutto il Paese, con la nuova settimana che parte oggi, lunedì 28 settembre, che sarà dominata dalla presenza di una struttura anticiclonica di matrice subtropicale, che garantirà giornate in prevalenza soleggiate.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, illustra il quadro generale che caratterizzerà questa settimana e che segnerà un vero e proprio passaggio stagionale: nelle ore del giorno si registreranno temperature ampiamente superiori alle medie del periodo, con i termometri che potranno toccare i 30°C in molte regioni. L'accorciamento delle ore di luce e l'arrivo della notte favorirà però una sensibile escursione termica, con i valori minimi che scenderanno fino a una media di 12-13°C, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne.

Il meteo della settimana sarà complessivamente stabile, con qualche parentesi di variabilità climatica tra mercoledì e giovedì con il passaggio di alcune nuvole che interesseranno le Regioni del Nord-Ovest, senza però provocare fenomeni di rilievo. Un cambio radicale di scendario dovrebbe invece arrivare verso il fine settimana del 3-4 ottobre.

Nel weekend è infatti previsto l'arrivo di una prima perturbazione sulle Regioni nord-occidentali e che porterà piogge diffuse. Secondo le ultime proiezioni del Centro Meteo Europeo (ECMWF), questo passaggio aprirà le porte a una fase più instabile, caratterizzata da precipitazioni e che potrebbe accompagnare l'Italia per gran parte del mese di ottobre.