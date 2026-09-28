Grosseto, auto contro guard-rail sull'Aurelia: muore una donna di 71 anni
(Adnkronos) - Una donna di 71 anni è morta e tre uomini, di 35, 40 e 41 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Gavorrano, in provincia di Grosseto. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato alle ore 1:14. Secondo le prime informazioni, le quattro persone viaggiavano a bordo dello stesso veicolo, che stava percorrendo l’Aurelia in direzione nord quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito dalla carreggiata, terminando la propria corsa contro il guard-rail.
L’impatto è stato particolarmente violento. Per la donna di 71 anni, all’arrivo dei soccorritori, non c’era ormai più nulla da fare. Gli altri tre occupanti del veicolo sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario, per poi essere trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.
Sul posto sono arrivati l’automedica, l’ambulanza India di Follonica, la Pubblica Assistenza di Follonica, la Croce Rossa di Follonica e l’elisoccorso Pegaso 2. Presenti anche i Vigili del fuoco e la Polizia, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo mentre percorreva l’Aurelia in direzione nord.
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