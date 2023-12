Metano per le aziende dell’area industriale di Oristano: consegnati i lavori, dopo cinque mesi

Oristano

Via libera all’impresa Inco. Avrà nove mesi per completare le opere

A cinque mesi dall’aggiudicazione della gara d’appalto, sono stati finalmente consegnati all’impresa Inco di Quartu Sant’Elena i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del metano nell’agglomerato industriale di Oristano.

La rete si svilupperà per quasi 20 chilometri e servirà sia l’agglomerato centrale che quello nord. Raggiungerà così le aziende presenti nell’area portuale e quelle a ridosso della città: in tutto quasi 150. Tra le possibilità anche quella di allacciare la rete cittadina di Oristano, che potrebbe passare dall’aria propanata al metano, sulla base del progetto presentato dalla società Medea, del gruppo Italgas, che recentemente è stato approvato in conferenza di servizi.

La durata prevista dei lavori – un unico lotto – è di nove mesi. La rete si ramificherà nei quattro punti di consegna previsti nell’area del porto industriale: uno è già attivo, il deposito costiero di Hi-Gas.

L’opera è stata finanziata con 3,5 milioni di euro che l’Assessorato regionale dell’Industria ha destinato al Consorzio industriale provinciale oristanese. L’impresa Inco di Quartu Sant’Elena ha offerto un ribasso pari al 22,973% che determina un importo contrattuale di 2.491.749,22 euro, oltre l’Iva.