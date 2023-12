Feste e ricorrenze con qualche ponte, ecco come sarà il calendario del 2024

Oristano

La possibilità di organizzarsi piccole vacanze

Ecco il nuovo calendario, quello da affiggere al muro o da poggiare sulla scrivania. Ed ecco i conti delle ferie che immancabilmente si cominciano a fare, ipotizzando ponti e ponticelli.

Aprile – Maggio

La Festa della Liberazione, il 25 aprile, è un giovedì. Chi non lavora il sabato e la domenica, aggiungendo un giorno di ferie riesce a organizzarsi una mini vacanza che parte proprio dal 25 aprile, prosegue venerdì 26, sabato 27 e si conclude domenica 28 aprile. Volendo, con altri due giorni di ferie, si allunga ancora sino a mercoledì 1° maggio: nel caso una settimana intera di vacanza.

Giugno

La Festa della Repubblica, il 2 giugno, cade di domenica, stavolta niente ponti.

Agosto

Ferragosto è un giovedì. Per chi non sarà già in vacanza e per chi non lavora di sabato e domenica, con un giorno di ferie, scatta il ponte sino a domenica 18 agosto.

Novembre

Il 1° novembre, Festa di Ognissanti, è un venerdì. Stavolta non sembrano esserci grandi occasioni di allungare la pausa.

Dicembre

Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, cade di domenica, anche in questo caso niente ponti.

Infine Natale e Capodanno. Natale il prossimo anno cadrà di mercoledì e Capodanno ugualmente. Diverse ipotesi utilizzando qualche giorno di ferie. Chi non lavora il sabato e la domenica, con appena tre giorni di ferie può staccare già da venerdì 20 e rientrare al lavoro lunedì 30 dicembre: una vacanza di dieci giorni. Se poi vuol aggiungere altri due giorni di ferie, al lavoro rientra addirittura il 2 gennaio dell’anno nuovo. Invece, con tre giorni di ferie, volendo si può staccare dalla vigilia di Natale e sino a Capodanno compreso.

Martedì, 26 dicembre 2023