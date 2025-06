(Adnkronos) - Missili dell'Iran verso il Qatar, le difese entrano in azione. L'Iran, in risposta all'attacco degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani, avrebbe lanciato almeno 6 missili contro la base Usa di Al Ubeid, in Qatar: si tratta della più grande struttura militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. Esplosioni sono state udite a Doha, come evidenziano i video diffusi sui social.

"Il Qatar condanna con fermezza l'attacco alla base aerea di Al-Udeid da parte dei Guardiani della Rivoluzione iraniana. Consideriamo ciò una violazione flagrante della sovranità dello Stato del Qatar, del suo spazio aereo, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, sottolineando che l'emirato del Golfo "si riserva il diritto di rispondere direttamente in modo equivalente alla natura e alla portata di questa sfacciata aggressione, in conformità con il diritto internazionale".

"Rassicuriamo sul fatto che le difese aeree del Qatar hanno contrastato con successo l'attacco e intercettato i missili iraniani. Una dichiarazione dettagliata riguardante le circostanze dell'attacco verrà rilasciata successivamente dal ministero della Difesa", riferisce ancora il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar.