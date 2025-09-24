Meloni: "Condanna totale per quanto accaduto alla Flotilla"

(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, martedì 24 settembre, da New York sull'attacco alla Flotilla. La premier condanna quanto accaduto, aggiungendo che verranno fatte "indagini per capire quello che è successo". La Flotilla, aggiunge, "sta facendo qualcosa di pericoloso e irresponsabile", richiamandoli alla responsabilità.

Torna anche a parlare della Russia e di Putin, sostenendo che "è in difficoltà" e bisogna evitare di "finire nelle sue trappole". Bisogna, aggiunge, "evitare un'escalation che conviene solo" al Cremlino.