(Adnkronos) - Tra le tracce proposte per l’analisi del testo della Maturità 2026 compare 'Passerò per Piazza di Spagna', una delle liriche più intense e visionarie di Cesare Pavese. Il componimento colpisce per la sua straordinaria luminosità, che però convive con un sottofondo di inquietudine e malinconia, tipico dell’ultima fase della produzione pavesiana.

Il testo risale al 28 marzo 1950 e appartiene alla raccolta postuma 'Verrà la morte e avrà i tuoi occhi', pubblicata nel 1951 da Einaudi e curata da Italo Calvino. Si tratta di una delle opere più celebri e drammatiche dello scrittore e poeta piemontese, in cui confluiscono gli ultimi componimenti d’amore e di riflessione esistenziale, scritti in un momento di forte crisi personale. Gran parte di questi testi nasce infatti dal legame sentimentale tra Pavese e l’attrice americana Constance Dowling, figura centrale e idealizzata che attraversa molte delle poesie della raccolta. La fine della relazione contribuisce ad accentuare il senso di solitudine e disillusione che caratterizza gli ultimi mesi di vita dello scrittore, fino al suicidio avvenuto il 27 agosto 1950 all'Hotel Roma, in piazza Carlo Felice a Torino.

'Passerò per Piazza di Spagna' è una poesia costruita interamente sull’attesa di un incontro amoroso che non è mai descritto direttamente, ma che diventa il centro emotivo di tutto il testo. L’ambientazione romana non è realistica in senso stretto: Piazza di Spagna si trasforma in uno spazio simbolico, luminoso e quasi irreale, dove la città stessa sembra partecipare al sentimento del poeta. Uno degli elementi fondamentali del componimento è l’uso costante del tempo futuro (“sarà”, “s’apriranno”, “canteranno”). Questo crea un effetto di proiezione: tutto ciò che viene descritto non sta accadendo, ma è atteso, immaginato, desiderato. La poesia diventa così una visione, una costruzione mentale in cui il poeta anticipa un incontro che ancora non si è realizzato. La città appare viva e animata: le strade si aprono, le pietre sembrano cantare, le fontane e i fiori assumono comportamenti umani. È un mondo in cui natura e città si fondono e tutto contribuisce a creare un’atmosfera di intensa vitalità. Tuttavia, questa energia non è solo gioiosa: dietro la luminosità si avverte una tensione emotiva crescente. Il cuore del poeta diventa progressivamente parte dello scenario urbano. Il “tumulto delle strade” coincide con il “tumulto del cuore”, come se la realtà esterna e quella interiore fossero inseparabili. L’attesa dell’incontro si carica così di una forte intensità emotiva, quasi dolorosa. Il momento decisivo arriva nel finale, quando compare la figura della donna attesa: “Sarai tu – ferma e chiara”. La sua presenza è essenziale e definitiva, ma anche immobile. È una figura idealizzata, che riassume in sé la luce e la stabilità cercate lungo tutta la poesia. Tuttavia, proprio questa perfezione la rende distante, quasi irraggiungibile. (di Paolo Martini)