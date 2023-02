Il materiale utile per gestire un e-commerce

Oltre a pensare all’interfaccia digitale, il proprietario di un e-commerce deve preoccuparsi di tanti aspetti gestionali correlati altrettanto importanti.

Non basta creare un portale per dare vita ad un’attività di vendita online: anche la gestione fisica degli ordini richiede molta attenzione, soprattutto se si adotta il modello del drop shipping per il proprio negozio virtuale.

L’e-commerce: un universo dal grande potenziale

Tantissimi negozi, per superare le difficoltà delle chiusure, hanno deciso di compiere il grande passo, sfruttando la potenza del web per le vendite. Oltre a realizzare il sito, però, spesso queste attività si sono dovute procurare tanto materiale, come per esempio, le forniture di raccoglitori da ufficio online o i colli in cartone con cui organizzare le spedizioni degli ordini effettuati dai clienti. D’altro canto, in un mondo in cui non mancano le opportunità di crescita per il proprio business, non possono evidentemente essere carenti neppure le difficoltà date dalla competitività, nonché tutti quegli aspetti di razionalizzazione nella gestione per riuscire a conquistare i clienti. Uno degli aspetti sui quali non si può proprio sorvolare, ad esempio, è quello di un elevato standard di efficienza per quanto riguarda i tempi e le modalità di consegna, nonché l’accuratezza nelle spedizioni di ciò che le persone decidono di acquistare. Ogni errore in questo senso può rappresentare il rischio di incrementare notevolmente le probabilità di reso da parte delle persone, con una importante crescita dei costi nonché recensioni negative e problematiche correlate. Ecco perché è molto importante predisporre con tutta la puntualità del caso materiale e procedure ottimali per non trascurare il livello di soddisfazione della clientela per quanto riguarda le spedizioni.

Non basta pensare unicamente al digitale

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel precedente paragrafo, non ci si può unicamente preoccupare di controllare quanto la propria piattaforma di vendita digitale sia efficiente, quando si gestisce un’attività di vendita. Ovviamente è molto importante ottimizzare correttamente la piattaforma ed utilizzare tutti gli strumenti più attuali e sicuri per implementare un servizio all’altezza dell’aspettativa dei potenziali clienti, tuttavia, anche il “dietro le quinte” rappresenta una quota importantissima del successo della vendita tramite il web. Le conferme d’ordine, la verifica della disponibilità dello stock in giacenza, la preparazione impeccabile dei colli, la fatturazione e la gestione della comunicazione con clienti e fornitori sono tutte attività quotidiane da svolgere con la massima puntualità. Dal momento in cui si continuasse a gestire anche la vendita fisica in un negozio tradizionale, poi, si aggiungerebbe anche l’esigenza di assecondare le esigenze delle persone che decidono di rivolgersi al vostro esercizio commerciale, magari per acquistare le proprie forniture di raccoglitori da ufficio online, o del materiale per il magazzino o per le pulizie dell’ufficio, senza trascurare nessuno dei due canali di vendita. Ecco perché è molto importante pianificare attentamente ciò che si fa, prima di avventurarsi nel mondo dell’e-commerce: il successo, infatti, non è alla portata di tutte le realtà imprenditoriali.

Perché non rinunciare alla vendita tramite il web

Nonostante sia impegnativo e possa comportare anche degli investimenti per quanto riguarda la formazione, le infrastrutture, gli arredi e tanti altri aspetti correlati, la scelta di aprire un canale di vendita digitale è molto spesso un’opportunità da cogliere al volo. Soprattutto in tutti quei casi in cui si propongono dei prodotti o servizi particolarmente ricercati e specializzati, è possibile individuare nuovi segmenti di clientela da andare a conquistare per ampliare notevolmente le possibilità di crescita della propria attività imprenditoriale. Trascurare questo potenziale non è ovviamente una scelta lungimirante per tantissimi negozi, sebbene talvolta una riflessione e valutazione accurata delle opportunità effettivamente disponibili si imponga per evitare dei passi falsi. Ad ogni modo, la digitalizzazione di tantissimi aspetti della vita quotidiana non può essere assolutamente ignorata.