(Adnkronos) - Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, probabilmente a causa di una polmonite. Lo si apprende da fonti vicine all'entourage. L’ex presidente dell’Inter, secondo le prime informazioni, non sarebbe in condizioni critiche, anche se le sue condizioni restano comunque delicate.
