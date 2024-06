Marrubiu, addio al dottor Lorenzo Solinas: fu medico di base

Marrubiu piange la scomparsa del dottor Lorenzo Solinas, avvenuta all’età di 70 anni. Il medico ha dedicato circa vent’anni della sua carriera come medico di base a Marrubiu, prima di andare in pensione nel gennaio 2023. Fino a quel periodo, accoglieva i suoi pazienti nel suo studio in via Tirso, lasciando un ricordo commosso nella comunità locale. Nato il 22 Marzo 1954 a Marrubiu, il dottor Solinas era anche stato eletto consigliere comunale dopo la candidatura a sindaco nel 2016 con la lista civica “Per Marrubiu”. Il doloroso annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla moglie Brunella, i figli Antonio e Carla, la cognata Luciana, la suocera Carluccia e tutti i parenti. La famiglia ha espresso un sentito ringraziamento alle dottoresse Filomena Panzone e Sara Murgia, così come a tutto il personale dell’Hospice per le cure amorevoli prestate. “Con grande tristezza si è appreso nella serata di ieri della scomparsa di dottor Lorenzo Solinas. Marrubiu piange Lorenzo – ha commentato il sindaco Luca Corrias

