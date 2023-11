Marijuana e hashish nella casa dei genitori: arrestato un giovane

Oristano

Operazione dei carabinieri a Oristano

I carabinieri della compagnia di Oristano hanno scoperto e sequestrato mezzo chilo di marijuana e una decina di grammi di hashish in un’abitazione di piazza Abruzzi.

Per un giovane di 29 anni (C. C.) che vive con i genitori, ieri mattina è scattato l’arresto.

Oggi è comparso in Tribunale per la direttissima. Il giudice Marco Mascia ha disposto l’obbligo di firma e aggiornato l’udienza al 20 novembre.

I carabinieri avevano dei sospetti e tenevano sotto controllo il giovane da tempo: ieri mattina hanno perquisito l’appartamento di piazza Abruzzi.

In un armadio è stato scoperto un pacco che conteneva 509 grammi di marijuana e un altro con 15 grammi di hashish.

Sabato, 4 novembre 2023