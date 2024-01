Oristano

Interventi dei vigili del fuoco anche per alberi crollati sulle strade



Un’altra notte di emergenze nell’Oristanese a causa del maltempo: disagi per blackout causati dal vento e tante chiamate ai vigili del fuoco da vari centri della provincia, tra linee elettriche danneggiate e alberi caduti.

Le squadre del Comando provinciale e dei distaccamenti hanno effettuato una decina interventi per mettere in sicurezza cavi elettrici spezzati.

Tra le zone maggiormente colpite dal maltempo la Planargia, soprattutto a Suni, Tresnuraghes e Bosa. “Nella nostra zona non risultano danni alle linee elettriche e telefoniche, ma abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su alberi pericolanti o rami spezzati che hanno invaso la sede stradale”, ha spiegato il sindaco di Bosa, Pier Franco Casula. “Stiamo provvedendo al ripristino: le segnalazioni arrivano da diverse località, tra le quali Su Adu, Abbamala, Bosa Marina e nel centro di Bosa. Sono interventi i nostri barracelli e la squadra di Protezione civile della Croce Rossa. Stiamo per firmare un’ordinanza per l’abbattimento degli alberi pericolanti e la loro rimozione”.

“Le forti mareggiate hanno scaricato pietre sulla strada litoranea di Turas”, ha aggiunto Casula. “Stamattina si è provveduto ad attivare il servizio di pulizia della strada”.

Disagi e difficoltà anche nel Montiferru. “Abbiamo registrato dei blackout sin dalla nottata di ieri”, riferisce la sindaca di Seneghe, Albina Mereu. “Il municipio e l’ufficio postale in mattinata erano senza energia elettrica e anche il panificio, di fronte al Comune, ha dovuto utilizzare il gruppo elettrogeno: per questo hanno lavorato a singhiozzo. Il vento purtroppo è stato molto forte e ha fatto danni. Abbiamo segnalato il disservizio all’azienda elettrica già da stamane alle 7: ci hanno assicurato un pronto intervento, ma alle 10 il problema non era stato ancora risolto”.

Anche a Narbolia diverse famiglie sono rimaste al buio. “Si sono registrate già dalla serata di ieri delle continue interruzioni e riprese, seppur brevi”, ha confernato il sindaco Gian Giuseppe Vargiu. “Anche l’illuminazione pubblica ha avuto qualche problema: lampioni spenti lungo la via principale, via Umberto”.

La situazione è migliorata a Santu Lussurgiu, dove nei giorni scorsi si erano registrati dei blackout, di cui uno durato 14 ore. “Mi hanno segnalato qualche interruzione temporanea più breve”, dice il sindaco Diego Loi. “Non disagi prolungati come nei giorni scorsi”.

Lunedì, 8 gennaio 2024