Riola Sardo

Allenamenti sul circuito di Riola Sardo, lavoro fuori stagione per alberghi e b&b

A meno di un mese dagli Internazionali d’Italia a Riola Sardo, i campioni del motocross sono pronti a tornare nell’Oristanese. “A partire da questa settimana”, annuncia il presidente del Motoclub Motor School Riola e tecnico federale di secondo livello Fulvio Maiorca, “sono in arrivo i piloti professionisti, che rimarranno qui fino all’inizio di febbraio”.

Di sicuro ci saranno i team Yamaha, Kawasaki, GasGas e Honda. Nelle prossime settimane si alleneranno sul circuito comunale Le Dune atleti di primo livello come l’italiano Andrea Bonacorsi, campione europeo della classe 250, i francesi Maxime Renaux e Romain Febvre, campione del mondo nel 2015, lo svizzero Jeremy Seewer, il tedesco Simon Langenfelder, lo sloveno quattro volte campione iridato della classe regina Tim Gajser e lo spagnolo Ruben Fernandez. Quella di Riola è una delle piste più apprezzate, per via del fondo sabbioso che mette a dura prova anche i migliori.

Gli Internazionali torneranno qui per la decima volta domenica 4 febbraio. E, due mesi più tardi, sabato 6 aprile e domenica 7, a prendersi la scena sarà il Mondiale MXGP, con la tappa del Gran Premio della Sardegna, appuntamento che si conferma per la quarta volta.

Importante sarà la ricaduta sul territorio provinciale, in particolare per hotel, bed and breakfast, agriturismi e case vacanze. “Il ritorno economico è importante”, sottolinea Maiorca, “investe tutto l’Oristanese”.

Addirittura, secondo l’albergatore Paolo Pradelli, gennaio 2024 “pesa” quanto il mese di maggio. Per l’occasione, oltre all’hotel Duomo, a Oristano, e al Gran Torre, nella borgata marina di Torre Grande, aprono anche l’hotel Raffael a Putzu Idu e un’altra struttura a Torre Grande, il Lido Beach. “Per gli Internazionali d’Italia”, commenta Pradelli, “siamo già pieni, così come per il Mondiale ad aprile. In totale abbiamo 75 camere. Il circuito di Riola è una manna dal cielo. In provincia si lavorerà tanto grazie al motocross”.

“Per il Mondiale prevediamo un bel movimento”, conferma l’imprenditrice Rossella Sanna, una delle titolari del Mistral e del Mistral 2, a Oristano, “ma qualcosa inizia già a muoversi adesso, in vista degli Internazionali in programma a febbraio. Ben vengano manifestazioni come queste, che aiutano ad allungare la stagione. Ne abbiamo bisogno, perché tenere aperti gli alberghi a gennaio è eroico”.

La tappa di Riola Sardo degli Internazionali d’Italia di motocross è a cura del Motoclub Motor School Riola. Domenica 4 febbraio si daranno battaglia nell’Oristanese circa 140 piloti tra le classi MXGP, MX2 e 125. Il Gran Premio della Sardegna, inserito tra gli appuntamenti del Mondiale, è invece un evento promosso da Infront Moto Racing, che affida la gestione dei gp di motocross in Italia alla società Bprom. Per la due giorni del 6-7 aprile sono in programma le prove di MXGP, MX2, l’Europeo EMX 125 e il Mondiale femminile WMX.

Lunedì, 8 gennaio 2024