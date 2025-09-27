Marcella Bella a Ballando con le stelle: dalla carriera alla lite con Lory Del Santo

(Adnkronos) - Marcella Bella è una concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. La cantante è in coppia con il maestro Chiquito, vincitore di 'Sognando... Ballando con le Stelle'. La sua vittoria lo ha reso il nuovo maestro del format originale del dance show di rai 1.

Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, nasce il 18 giugno 1952 a Catania. All’età di 16 anni firma il suo primo contratto discografico, nel 1973 vince il Festivalbar grazie al singolo ‘Io domani’.

Nel 1991 il suo album ‘Sotto il vulcano’ non ottiene il successo desiderato, la cantante ritrova la propria popolarità solo nel 2005 quando torna sul palco dell’Ariston cantando la canzone ‘Uomo bastardo’. Nel corso della sua carriera Marcella Bella ha pubblicato più di 25 album. I 50 anni di carriera li ha celebrati con l’ultimo album, '50 Anni di Bella Musica', uscito nel 2019. Nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano 'Pelle Diamante', un vero inno alla forza delle donne.

È stata anche attiva in politica, candidandosi alle elezioni europee del 2004 nelle liste di Alleanza Nazionale, senza riuscire a essere eletta. Una scelta che anni dopo ha rinnegato.

Marcella Bella, ospite di Piero Chiambretti ha raccontato di aver sofferto tanto quando il fratello Gianni, noto cantautore e compositore, è stato vittima di un ictus.

Nel 1979 la cantante inizia a frequentare l’imprenditore milanese Mario Merello e dal loro amore l’anno seguente nasce il figlio Giacomo. Dopo 10 anni insieme la coppia decide di unirsi in matrimonio nel 1989 e successivamente la loro famiglia si allarga con l’arrivo della secondogenita Carolina e del figlio più piccolo, Tommaso.

Prima di ciò, Marcella Bella ha avuto un passato col bassista dei Pooh, Red Canzian. La loro storia dura circa un anno.

Marcella Bella a Belve ha raccontato di un brutto episodio legato a Lory Del Santo: “Arrivò, si inginocchio è parlò all’orecchio di mio marito. Lui era terrorizzato e mi disse che non l’aveva mai vista. Lei se ne andò ma dopo mezz’ora tornò lì a parlargli di nuovo all’orecchio. Non ci ho più visto: ho tolto la scarpa per dargliela in testa mentre mio marito mi teneva”. Terminò male: “Le diedi dei colpi sulla schiena e le chiesi se conosceva mio marito. Mi disse che non lo conosceva e a quel punto la invitai ad andarsene senza guardarsi indietro”.

Per i suoi 40 anni, il marito Merello regalò a Marcella Bella uno yacht di lusso: “Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo. Lui riusciva però a trovare del tempo anche per me, che ero e sono il suo grande amore", aveva rivelato la cantante.