Mannarino, dagli attacchi al dietrofront: "Sinner un altro livello"

(Adnkronos) - Adrian Mannarino ci ripensa? Il tennista francese è stato battuto da Jannik Sinner negli ottavi di finale di Cincinnati, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4), al termine di una partita tutto sommato equilibrata e condizionata dalle quasi tre ore di interruzione causa pioggia. Mannarino, nei mesi scorsi, aveva attaccato apertamente Sinner sul caso Clostebol, dando di fatto ragione a Nick Kyrgios e criticando la gestione del caso. Dopo il match però ha trovato parole più dolci per parlare del numero uno.

"Era da molto tempo che non vedevo giocare Sinner", ha detto a L'Equipe, "l'avevo visto al Roland Garros allenarsi da bordo campo, penso sia passato a un altro livello. Colpisce davvero molto bene la palla, mette costantemente sotto pressione". "Anche quando sbaglia un po', non hai mai l'impressione di potergli prendere le misure", ha spiegato Mannarino, "non so se è sempre così, ma ogni volta che ha avuto bisogno di fare un buon servizio, di fare un buon colpo, l'ha fatto".

"Forse non gli ho messo abbastanza pressione io o forse non si sentiva in pericolo, ma è rimasto abbastanza rilassato. Ha giocato davvero bene ogni volta che era importante e questo ha fatto la differenza. Sul 5-4, ha tirato fuori due ace intoccabili, complimenti a lui", ha concluso il francese.

