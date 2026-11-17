Mamuthones Mamoiada contro alcune scene della fiction su rapimento Kassam - Notizie

Una fune lanciata per augurare fortuna a un padre in cerca del figlio, alterata sullo schermo tanto da sembrare un gesto di minaccia. "Ci siamo sentiti traditi", dice il direttivo della Pro Loco di Mamoiada, che dopo un lungo post sui social non nasconde all'ANSA l'amarezza per come Mamuthones e Issohadores sono stati rappresentati nella fiction Rai "177 giorni. Il rapimento di Farouk", diretta da Carlo Carlei e andata in onda ieri sera su Rai 1. "Quando ci hanno contattato ci siamo chiesti cosa c'entrasse il nostro paese con questa storia, ma non ci siamo tirati indietro". La condizione posta alla produzione era una sola: non stravolgere il rito. "L'Issohadore che compie la presa con la fune non compie mai un atto ostile, ma un gesto antico e sacro di buon auspicio e protezione". Era stata girata una scena di vicinanza al padre: il socio della Pro Loco, con il microfono sotto la maschera, lo invitava in sardo a stare tranquillo, augurandogli fortuna nella ricerca ("Arrumba calmu, ha hustu di vattidi petzi vortzuna"). In onda, invece, la voce è stata doppiata con un sardo non mamoiadino e trasformata in una frase ostile ("Con quale coraggio ti presenti qui?"), mentre un altro componente del gruppo intima al padre di andarsene. "Hanno fatto passare il gruppo come quelli che minacciano il padre di Faruk, cosa assolutamente irreale". Nel mirino anche altri due passaggi: l'auto dei rapitori indicata come ritrovata a Mamoiada, circostanza definita falsa, e il padre cacciato da un esercizio locale, immagine che tradisce l'ospitalità barbaricina. "Una violenza gratuita, uno stereotipo e un pregiudizio, come se non si potesse uscire da un passato buio. Oltretutto, Mamoiada in questa vicenda non c'entra niente". "Non ci nascondiamo dietro un dito: il paese è stato oggetto di tanti fatti...

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