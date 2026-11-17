Alto gradimento per bus a chiamata in zone costiere Quartu e Quartucciu - Notizie

Ha raccolto ampio consenso il servizio sperimentale di bus a chiamata avviato il 13 aprile scorso dal Ctm nelle aree costiere di Quartu Sant'Elena e Quartucciu, nella Città metropolitana di Cagliari, e durato fino al 31 agosto. Il 75% dei passeggeri intervistati si è dichiarato "molto soddisfatto" e il 13% "soddisfatto", mentre l'88% ha espresso un giudizio positivo sul comfort a bordo del minibus diesel da sette posti messo a disposizioni dall'azienda. I risultati sono stati presentati a Roma, al Centro Congressi Frentani, nell'ambito del progetto Interreg Europe 'Embracer.' Ai circa 21mila residenti delle zone costiere "a domanda debole" dei due comuni è stata offerta la possibilità di prenotare, con un giorno di anticipo, un piccolo bus che li ha raggiunti a domicilio per poi accompagnarli alla fermata del Ctm più vicina e proseguire così il viaggio con le linee ordinarie PF, PQ, 1Q e 2L. Il tutto al costo di un biglietto da 90 minuti, cioè 1,30 euro. Senza questo collegamento, il 37% degli intervistati si sarebbe mosso con l'auto privata, mentre il 27% avrebbe chiesto un passaggio a familiari o amici.Nei cinque mesi di attività - secondo i dati illustrati stamane da Silvano Angius, direttore del servizio Tpl del Ctm - sono stati richiesti 226 viaggi, per un totale di 200 corse effettuate, 322 passeggeri trasportati e 8.119 chilometri percorsi. Le aree interessate sono state Margine Rosso, Bellavista, Foxi, Is Ammostus, Flumini, Is Pardinas, Sperassiu e Sant'Isidoro."Questa sperimentazione ha avvicinato al trasporto pubblico persone che per quegli spostamenti avrebbero utilizzato l'automobile, offrendo loro un'alternativa concreta e una maggiore autonomia - sottolinea Fabrizio Rodin, presidente dell'azienda di trasporto pubblico locale - È un'esperienza che merita attenzione anche per le possibilità che può offrire agli studenti. Il lavoro svolto...

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