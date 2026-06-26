Mamma e figlia insieme all'esame di maturità a Maracalagonis, città metropolitana di Cagliari, nella sede associata dell'Istituto professionale agrario del Duca degli Abruzzi di Elmas. Brave a pari merito: Maria Assunta Atzeri, 55 anni, e Alessandra Corona, di 20, hanno conseguito il punteggio di 98/100. Le due candidate hanno dimostrato un percorso scolastico di assoluto livello, confermando anche durante l'esame preparazione, competenza e maturità.
Particolarmente significativa la prova di Cesare
Melis, 55 anni, diplomato con 82/100. Dopo aver affrontato
importanti problemi di salute, ha scelto di rimettersi in gioco,
affrontando con determinazione il percorso scolastico fino al
conseguimento del diploma. Ottimo anche il risultato di Alessio
Pinna, 20 anni, che ha ottenuto 80/100, distinguendosi per impegno
e preparazione. Tutti gli altri candidati hanno conseguito
valutazioni positive. La classe era composta prevalentemente da
studenti di età compresa tra i 20 e i 23 anni, molti dei quali
hanno conciliato gli studi con l'attività lavorativa. Per diversi
di loro il corso serale ha rappresentato una concreta occasione di
riscatto, consentendo di riprendere e completare un percorso
scolastico precedentemente interrotto e di conseguire un diploma
spendibile nel mondo del lavoro.
La presidente della commissione d'esame,
professoressa Rita Scalas, ha espresso soddisfazione per il livello
dimostrato dai candidati. "Gli studenti hanno affrontato l'esame di
Stato con serietà, preparazione e senso di responsabilità,
conseguendo risultati che premiano il percorso formativo svolto
durante l'anno scolastico".
Sulla stessa linea il professor Mario Asquer,
responsabile della sede di Maracalagonis: "I risultati ottenuti
premiano il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti durante
tutto l'anno scolastico. Il corso serale rappresenta una
straordinaria opportunità per chi desidera riprendere gli studi e
costruire nuove prospettive professionali".
Per Ettore Crobu, docente e responsabile
dell'orientamento della sede di Maracalagonis, "la...