(Adnkronos) - Dalle ore 18.40 squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Leonforte, in provincia di Enna, per due autovetture finite nel torrente Crisa. Le due auto sono state individuate e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche con elicottero del nucleo di Catania, di uno degli occupanti che dalle testimonianze risulterebbe disperso.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie