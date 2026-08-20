(Adnkronos) - Italia ancora spaccata a metà tra il Nord alle prese con una intensa ondata di maltempo e il Sud dove a farla da padrone è ancora il caldo. Rovesci accompagnati anche da grandine e vento sono attesi su gran parte delle regioni Centro Settentrionali, per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Toscana, della Liguria e del Friuli Venezia Giulia e allerta meteo gialla per un totale di 11 regioni.

Secondo quanto reso noto dalla Protezione civile, che ha pubblicato il bollettino delle allerte meteo di domani, 21 agosto, sul proprio sito ufficiale, moderata criticità (arancione) è stata diaramata per rischio temporali per settori del Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre), Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante) e della Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia).

L'allerta gialla (ordinaria criticità), invece, è stata diramata per le seguenti regioni, sempre per quanto riguarda il rischio temporali: Abruzzo (Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno), Emilia Romagna (Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord), Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente), Marche (Marc-2, Marc-1, Marc-3, Marc-4, Marc-5), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Piemonte (Scrivia, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline), Toscana (Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna), Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento), Umbria (Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia), e Veneto (Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno). Per alcune di questo sono stati diramati anche avvisi allerta meteo per rischio idraulico (come Lombardia e Toscana) e rischio idrogeologico (come Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli, Liguria e Lombardia).

La perturbazione atlantica che già oggi ha attraversato la parte centro-settentrionale del Paese, insisterà anche domani sugli stessi territori. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, la giornata sarà contrassegnata da un tempo spiccatamente instabile al Centro-Nord con temporali irregolari, localmente intensi e con grandine, soprattutto al mattino, mentre al Sud continuerà a farla da padrone il caldo.