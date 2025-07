Malore in mare, Sacerdote fa il bagno in una spiaggia dell'oristanese e muore

Si è sentito male mentre si trovava in mare e, nonostante sia stato soccorso, è deceduto.

La tragedia è avvenuta questa mattina, attorno a mezzogiorno, nella spiaggia di Arborea: la vittima un uomo di 84 anni, un sacerdote in pensione di Imperia.

Da quanto si apprende l'uomo si trovava in vacanza in Sardegna con un gruppo di amici e oggi era con loro in spiaggia.

Visto il gran caldo, ha deciso di fare il bagno per rinfrescarsi.

Ma entrato in mare si è sentito male. Gli amici e le persone che si trovavano in spiaggia lo hanno soccorso e portato a riva.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Guardia costiera e il 118.

È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

I medici hanno tentato a lungo di rianimare l'84enne ma non c'è stato nulla da fare.

